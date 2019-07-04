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Motosikletle kapkaç yaptı, “Adrenalin olsun diye yaptık” dedi

YAŞAM HABERLERİ  | 04.07.2019 08:56 | Son Güncelleme

Adana’da yolda yürüyen kadının arkasından yaklaşan motosikletli iki şahıs, kadının çantasını kapkaç yöntemiyle çaldı.

Adana’da yolda yürüyen kadının arkasından yaklaşan motosikletli iki şahıs, kadının çantasını kapkaç yöntemiyle çaldı. Kadının yerlerde sürüklendiği kapkaç anı bir apartmanın güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Polisin çalışması sonucu yakalanan zanlıların, “Paraya ihtiyacımız yok. Adrenalin olsun diye yaptık” demesi dikkat çekti.
Olay, 29 Haziran Cumartesi günü saat 19.40 sıralarında merkez Çukurova ilçesine bağlı Mahfesığmaz Mahallesi’nde meydana geldi. Yolda yürüyen Jale D. Ö. (46) isimli kadının çantası, motosikletli 2 kişi tarafından kapkaç yöntemiyle çalındı. O anlar çevrede bulunan bir apartmanın güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Kadın yolda sürüklendi
Görüntülerde, spor motosikletin arkasında oturan şahsın, Jale D.Ö.’nün omzundaki çantayı tutarak çektiği görüldü. Kadın çantayı bırakmak istemeyince çekmenin şiddetiyle yere düştü. Bir süre yolda sürüklenen ve kol ve bacaklarından yaralanan kadına çevredeki vatandaşlar yardım etti. İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil ekipleri geldi.

250 güvenlik kamerası görüntüsü incelendi
İl Emniyet Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, motosikletli iki kapkaççının yakalanması için çalışma başlattı. Yaklaşık 250 güvenlik kamerası görüntüsünü tek tek inceleyen polis, kapkaçın gerçekleştirildiği motosikleti yanmayan sol farından tespit etti. Kapkaççıların Ömer Y. (32) ile Furkan A. (19) olduğunu belirleyen polis, şahısları çabucak yakaladı.

"Adrenalin olsun diye yaptık"
Tekstil atölyesinde çalıştıkları tespit edilen Ömer Y. ile Furkan A.’nın, çaldıkları çantayı Seyhan Baraj Gölü kenarında yaktıkları, içerisindeki cep telefonunu da göle attıkları belirlendi. Şahısların emniyetteki sorgularında, “Paraya ihtiyacımız yok. Adrenalin, heyecan olsun diye yaptık” dediği öğrenildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından ‘yağma’ suçundan adliyeye sevk edilen Ömer Y. ile Furkan A. tutuklandı.

Kadın yolda sürüklendi

Görüntülerde, spor motosikletin arkasında oturan şahsın, Jale D.Ö.’nün omzundaki çantayı tutarak çektiği görüldü. Kadın çantayı bırakmak istemeyince çekmenin şiddetiyle yere düştü.
Bir süre yolda sürüklenen ve kol ve bacaklarından yaralanan kadına çevredeki vatandaşlar yardım etti. İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil ekipleri geldi.

250 GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜSÜ İNCELENDİ

250 GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜSÜ İNCELENDİ
İl Emniyet Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, motosikletli iki kapkaççının yakalanması için çalışma başlattı. Yaklaşık 250 güvenlik kamerası görüntüsünü tek tek inceleyen polis, kapkaçın gerçekleştirildiği motosikleti yanmayan sol farından tespit etti. Kapkaççıların Ömer Y. (32) ile Furkan A. (19) olduğunu belirleyen polis, şahısları çabucak yakaladı.

'ADRENALİN OLSUN DİYE YAPTIK'

'ADRENALİN OLSUN DİYE YAPTIK'
Tekstil atölyesinde çalıştıkları tespit edilen Ömer Y. ile Furkan A.’nın, çaldıkları çantayı Seyhan Baraj Gölü kenarında yaktıkları, içerisindeki cep telefonunu da göle attıkları belirlendi. Şahısların emniyetteki sorgularında, “Paraya ihtiyacımız yok. Adrenalin, heyecan olsun diye yaptık” dediği öğrenildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından ‘yağma’ suçundan adliyeye sevk edilen Ömer Y. ile Furkan A. tutuklandı. (İHA)
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