HABER

Motosikletle kaza yapan genç hayatını kaybetti

YAŞAM HABERLERİ  | 11.07.2019 14:45 | Son Güncelleme

Mersin’in Tarsus ilçesinde motosiklet kazasında yaralanan Recep Güngörmüş hayatını kaybetti.6 Temmuz günü Devlet Bahçeli Bulvarı (baraj yolunda) meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan Recep Güngörmüş (24), hastanede verdiği 5 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.Edinilen bilgiye göre, 6 Temmuz akşamı Tarsus’ta yeniden düzenlenen baraj yolunda arkadaşı Hüseyin Bozdemir ile motosikletle yolculuk yapan Güngörmüş, henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı, yola yeni yapılan refüje çarparak motosikletten yola savruldu.Feci kazada ağır yaralanan Recep Güngörmüş ve Hüseyin Bozdemir, ambulansla Tarsus Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.Hastanede tedavisi süren Recep Güngörmüş’ün durumu bugün sabaha karşı kötüleşti.

Motosikletle kaza yapan genç hayatını kaybetti

Mersin’in Tarsus ilçesinde motosiklet kazasında yaralanan Recep Güngörmüş hayatını kaybetti.
6 Temmuz günü Devlet Bahçeli Bulvarı (baraj yolunda) meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan Recep Güngörmüş (24), hastanede verdiği 5 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, 6 Temmuz akşamı Tarsus’ta yeniden düzenlenen baraj yolunda arkadaşı Hüseyin Bozdemir ile motosikletle yolculuk yapan Güngörmüş, henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı, yola yeni yapılan refüje çarparak motosikletten yola savruldu.
Feci kazada ağır yaralanan Recep Güngörmüş ve Hüseyin Bozdemir, ambulansla Tarsus Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.
Hastanede tedavisi süren Recep Güngörmüş’ün durumu bugün sabaha karşı kötüleşti. Güngörmüş, doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Gencin vefat haberini alan yakınları hastane bahçesinde gözyaşlarına boğuldu.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Karadeniz'in saklı cenneti: Şahinkaya Kanyonu Karadeniz'in saklı cenneti: Şahinkaya Kanyonu
Düğün öncesi nişanlısının döverek öldürdüğü Songül, toprağa verildiDüğün öncesi nişanlısının döverek öldürdüğü Songül, toprağa verildi
Öldürülen Ecem’in babasından tepkiÖldürülen Ecem’in babasından tepki
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Körfez'de gerilim tırmandı! Petrol tankerini durdurmaya çalıştı

Körfez'de gerilim tırmandı! Petrol tankerini durdurmaya çalıştı

Seksenler hakkında flaş gelişme!

Seksenler hakkında flaş gelişme!

Dev Türk şirketi resmen satıldı

Dev Türk şirketi resmen satıldı

Davutoğlu ve Babacan'la ilgili 'anket' açıklaması

Davutoğlu ve Babacan'la ilgili 'anket' açıklaması

Şoför 15 yaşında, yolcuların tümü de çocuk! Bu halde bulundular!

Şoför 15 yaşında, yolcuların tümü de çocuk! Bu halde bulundular!

Artık suyundan en çok Arif Erdem içiyordu

Artık suyundan en çok Arif Erdem içiyordu

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

1 yıldan fazla bunu yapmış! Görüntüleri izleyen patron şoke oldu

1 yıldan fazla bunu yapmış! Görüntüleri izleyen patron şoke oldu

Sadece 3 gün geçerli efsane fırsatlar ile Trendyol Alışveriş Festivali başladı!

Sadece 3 gün geçerli efsane fırsatlar ile Trendyol Alışveriş Festivali başladı!

Sivas'ta tarım ilacı alarmı! İşçiler hastaneye koştu

Sivas'ta tarım ilacı alarmı! İşçiler hastaneye koştu

Adana'da kaçırılan genç kız mısır tarlasında bulundu

Adana'da kaçırılan genç kız mısır tarlasında bulundu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Marmara Denizi’nde ODTÜ’lü öğrencilerin yelkenlisi devrildi

Marmara Denizi'nde korku dolu anlar!

İzmir'de yıldırım faciası! 2 ölü

İzmir'de yıldırım faciası! 2 ölü

Şoför 15 yaşında, yolcuların tümü de çocuk! Bu halde bulundular!

Şoför 15 yaşında, yolcuların tümü de çocuk! Bu halde bulundular!

İstanbul'da korkunç olay! Ekipler gaz maskesi takarak içeri girebildi!

Ekipler gaz maskesi takarak içeri girebildi! Korkunç olay!

Ailenin yürek yakan dramı! Yılan ve akrep korkusundan uyuyamıyorlar

Ailenin yürek yakan dramı! Geceleri uyuyamıyorlar

İstanbul'da şaşkınlık veren görüntü! Yarı çıplak halde böyle bekledi

Şaşkınlık veren görüntü! Yarı çıplak halde böyle bekledi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.