Motosikletle kaza yaptı, 4 gün sonra öldü

Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya), (DHA)- ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde motosikletten düşerek yaralanan Birol Barut (52), kazadan 4 gün sonra hastanede beyin kanamasından yaşamını yitirdi.

Manavgat'ın Kızılağaç Mahallesi'nde oturan Birol Barut, 4 Haziran Salı günü ev sahibine ait motosikletle kaza yaptı. Motosikletten düşerek kafasını asfalta çarpan Birol Barut'u görenler 112'ye haber verdi. Ancak iddiaya göre Birol Barut iyi olduğunu belirterek, 112 ekiplerini beklemeden motosikletiyle olay yerinden ayrıldı. Akşam saatlerinde evinde başı dönen Birol Barut ev sahibini arayarak, kötü olduğunu söyledi. Ev sahibi tarafından otomobille Manavgat Devlet Hastanesi'ne getirilen Barut'un beyin kanaması geçirdiği belirlenerek hemen ameliyata alındı.

Birol Barut'un kafatasına dolan kan, 5 saat süren ameliyatla açılarak boşaltıldı. Tedavisine Manavgat Devlet Hastanesi yoğun bakım servisinde devam edilen Birol Barut, 8 Haziran Cumartesi günü doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Barut'un cenazesi cumhuriyet savcısının incelemelerinin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Kaza sırasında Birol Barut'un başında kask olup olmadığı henüz belirlenemedi.

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