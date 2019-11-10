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Motosikletle makas atarken bile dans eden maganda kamerada

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.11.2019 12:50 | Son Güncelleme

  D -100 Karayolu'nda motosikletiyle giden bir kişi dans edip, makas atarak, hem kendini hem de trafiktekilerin canını tehlikeye attı.

Alper KORKMAZ / İSTANBUL , (DHA) D -100 Karayolu'nda motosikletiyle giden bir kişi dans edip, makas atarak, hem kendini hem de trafiktekilerin canını tehlikeye attı. O anlar kameralara yansıdı.
Görüntüler Cuma günü öğle saatlerinde D-100 Karayolu Avcılar mevkiinde kaydedildi. Avcılar yönüne giden bir motosikletli, hem kendini hem de trafiktekilerin canını tehlikeye attı. Motosiklet üzerinde yaptığı ilginç hareketleriyle dikkat çeken sürücü zaman zaman da makas attı. Makas sırasında bir eliyle motosikletin gidonunu tutarken, diğer elini ritme uyarak salladı. Dinlediği müzikle dans eden motosiklet sürücüsü, direksiyonu bırakarak tehlikeli hareketlerde bulundu. Yaşanan bu anlar kameraya yansırken, bir süre daha bu şekilde ilerleyen motosikletli daha sonra gözden kayboldu.

(FOTOĞRAF)

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