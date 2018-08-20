Motosikletle otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Amasya'nın Suluova ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü, oğlu yaralandı.

Havza'dan Suluova'ya giden Erdoğan Övünç'ün kullandığı 05 FE 703 plakalı motosiklet, Hacı Bayram mevkisinde aynı yönde seyreden Erdal Ü. yönetimindeki 05 FF 291 plakalı otomobille çarpıştı.

Yaralanan motosiklet sürücüsü ile beraberinde bulunan oğlu Erşan Övünç, 112 Acil Servis ekiplerince Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Erdoğan Övünç, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı, oğlunun tedavisi ise sürüyor.

