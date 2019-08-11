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Motosikletle otomobil çarpıştı: 1 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 11.08.2019 17:48 | Son Güncelleme

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde seyir halinde olan motosiklete otomobil arkadan çarptı.

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde seyir halinde olan motosiklete otomobil arkadan çarptı. Kaza sonucu 1 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Karapınar Beldesi Merkez Mahallesi Milli Egemenlik Caddesi yolu üzerinde seyir halinde hareket eden plakasız motosiklete arkadan gelen aracın çarpması sonucu kaza gerçekleşti.
Karapınar Belde çıkışı istikametinde seyir halinde olan Sedat K.’nın sürücülüğünü yaptığı plakasız motosiklete, Hasan K.’nın kullandığı 74 DN 031 plakalı otomobil arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklette yolcu olarak bulunan İlyas K. isimli şahıs yaralandı. Olay yerine 112 Acil servisi ve trafik jandarma aranarak yardım istendi. Ambulans ile Çaycuma Devlet Hastanesine kaldırılan yaralı İlyas K.’nın yapılan tedavisinin ardından hayatı tehlikesinin olmadığı belirtildi. Olay ile ilgili olarak jandarma soruşturma başlattı.

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