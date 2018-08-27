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Motosikletle otomobilin çarpışma anı güvenlik kamerasında

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.08.2018 17:34 | Son Güncelleme

Motosikletle otomobilin çarpışma anı güvenlik kamerasında

Karabük'te bir otomobille motosikletin karıştığı trafik kazası güvenlik kameralarına yansıdı.

Alınan bilgiye göre, B.Ö. yönetimindeki 35 HD 987 plakalı motosiklet, Atatürk Bulvarı'nda toplu taşıma araçlarına ayrılan bölümden ilerlediği sırada, bu bölüme girmek isteyen bir otomobille çarpıştı.

Çarpmanın etkisiyle yere savrulan B.Ö, olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Bu arada kaza anı, çevredeki iş yerlerine ait güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Görüntülerde, bir otomobilin toplu taşıt araçlarına ayrılan bölüme dubaları aşarak girdiği sırada burada hızla ilerleyen motosikletle çarpışması yer alıyor. Kayıtlarda ayrıca çevredeki vatandaşların, çarpmanın etkisiyle savrulan motosikletin sürücüsüne yardım etmek için kaza yerine koştuğu görülüyor.

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güvenlik kamerası Karabük Motosiklet otomobil trafik kazası

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