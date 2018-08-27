Motosikletle otomobilin çarpışma anı güvenlik kamerasında

Karabük'te bir otomobille motosikletin karıştığı trafik kazası güvenlik kameralarına yansıdı.
Alınan bilgiye göre, B.Ö. yönetimindeki 35 HD 987 plakalı motosiklet, Atatürk Bulvarı'nda toplu taşıma araçlarına ayrılan bölümden ilerlediği sırada, bu bölüme girmek isteyen bir otomobille çarpıştı.
Çarpmanın etkisiyle yere savrulan B.Ö, olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Bu arada kaza anı, çevredeki iş yerlerine ait güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.
Görüntülerde, bir otomobilin toplu taşıt araçlarına ayrılan bölüme dubaları aşarak girdiği sırada burada hızla ilerleyen motosikletle çarpışması yer alıyor. Kayıtlarda ayrıca çevredeki vatandaşların, çarpmanın etkisiyle savrulan motosikletin sürücüsüne yardım etmek için kaza yerine koştuğu görülüyor.
Ankara'ya gelen ABD'li heyetten S-400 teklifi
Suriye basınından, Velid Muallim'le ilgili küstah 'Türkiye' iddiası
Çankırı'da 'pes' dedirten görüntü!
Zonguldak’ta damada şaka yapmak isteyen gelin kendi tuzağına düştü
Anne ve oğlu ölü bulunmuştu! Korkunç şüphe gerçek çıktı
Hatay'da korkunç görüntü! Balkonda asılı halde bulundu
Müthiş keşif! Mersin'den öyle bir hazine çıktı ki...
Canlı yayında böyle öldü!
İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı oldu
Abdülkadir Selvi yazdı: Cumhurbaşkanı Erdoğan belediye başkanları uyanmadan araştırma yaptırdı
Okuyucu Yorumları 0 yorum