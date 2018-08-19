Motosikletle sulama kanalına düşüp öldü

Ömer ŞULUL/HARRAN (Şanlıurfa), (DHA) - ŞANLIURFA'nın Harran İlçesinde motosikletiyle DSİ'ye ait sulama kanalına düşen 19 yaşındaki Yasin Satı hayatını kaybetti. Olay, akşam saatlerinde Harran'ın Sahrince Mahallesi'nde meydana geldi. Yasin Satı'nın kullandığı plakasız olan motosiklet, Devlet Su İşleri'ne (DSİ) ait sulama kanalına düştü. Akıntıya kapılan Satı, bir süre çırpındıktan sonra gözden kayboldu. Çevredeki vatandaşların ihbarıyla gelen jandarma ekipleri, su altı polislerine bilgi verdi. Dalgıç polisler, girdikleri sulama kanalında Yasin Satı'nın cesedine ulaştı. Jandarma ekiplerinin incelemesinin ardından Satı'nın cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.
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