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Motosikletle takip ettikleri otomobilin camını karıp, 32 bin lirayı çaldılar

YAŞAM HABERLERİ  | 22.09.2018 10:16 | Son Güncelleme

KONYA'da bankadan para çeken Halil Hekimoğlu'nu motosikletle takip edip, otomobilin camını kırdıktan sonra 32 bin 520 lirayı çalan 2'si çocuk, 3 kişi yakalandı.

Motosikletle takip ettikleri otomobilin camını karıp, 32 bin lirayı çaldılar

Tolga YANIK/KONYA, (DHA)- KONYA'da bankadan para çeken Halil Hekimoğlu'nu motosikletle takip edip, otomobilin camını kırdıktan sonra 32 bin 520 lirayı çalan 2'si çocuk, 3 kişi yakalandı.
Olay, dün saat 12.30 sıralarında merkez Karatay ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi Büsan Sanayi Sitesi'nde meydana geldi. Makine parçaları almak için bankadaki hesabından 32 bin 520 lira çeken Halil Hekimoğlu, bir firmaya gitti. Firmadan çıkan Hekimoğlu, park halindeki 42 KM 279 plakalı aracının camının kırılıp, içindeki paranın çalındığını gördü. Hekimoğlu'nun ihbarı üzerine Asayiş Şubesine bağlı Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, çalışma başlattı. Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, şüphelilerin motosiklet ile Hekimoğlu'nu takip edip, paraları çaldığını saptadı.
Olayın meydana geldiği bölgeyi çember içine alan polis, şüphelileri yaklaşık 1 kilometre uzaklıktaki Galericiler Sitesi içerisinde yaya olarak kaçarken paralarla birlikte yakaladı. Gözaltına alınan Nuri P. (19), U.C.K. (14) ve B.Ö. (16) sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
​Daha önce poliste çok sayıda suç kaydı olduğu belirtilen şüphelilerden Nuri P., ve U.C.K.'nın il dışından geldiği tespit edildi. Ele geçirilen paralar ise Halil Hekimoğlu'na teslim edildi.
Şüpheliler polisteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

FOTOĞRAFLI

Motosikletle takip ettikleri otomobilin camını karıp, 32 bin lirayı çaldılarMotosikletle takip ettikleri otomobilin camını karıp, 32 bin lirayı çaldılarMotosikletle takip ettikleri otomobilin camını karıp, 32 bin lirayı çaldılarMotosikletle takip ettikleri otomobilin camını karıp, 32 bin lirayı çaldılar

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