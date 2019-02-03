HABER

Motosikletle tehlikeli seyir pahalıya patladı

YAŞAM HABERLERİ  | 03.02.2019 16:04 | Son Güncelleme

Karabük’te babasına ait motosikletle tehlikeli yolculuk yapan genç güvenlik kameralarına yakalandı.

Motosikletle tehlikeli seyir pahalıya patladı

Karabük’te babasına ait motosikletle tehlikeli yolculuk yapan genç güvenlik kameralarına yakalandı. Polisin tespit ettiği gence 2 bin 220 lira ceza uygulandı.
Karabük’te önceki gün çevre yolunda bir motosiklet sürücüsünün tehlikeli şekilde motosiklet kullandığına yönelik kamera görüntülerinin yayınlanması üzerine Karabük İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı.
Motosiklet plakasının 78 DB 391 olduğu görüntülerin incelenmesinde tespit edilen araç sahibinin Recep A. isimli şahıs olduğu ve şahsın ikameti tespit edilerek, ekiplerce bahse konu adrese gidildi.
Görüntülerde mevcut olan 78 DB 391 plaka sayılı beyaz renkli motosiklet park halinde bulundu ve motosikletin yanında bulunan Emirhan A., motosikletin babasına ait olduğunu ancak motosikleti kendisinin kullandığını söyledi.
Görüntülerin izletildiği genç, görüntülerdeki kişinin kendisi olduğunu, motosikleti tehlikeli şekilde kullandığını kabul etti. Emirhan A.’nın sürücü belgesi incelendiğinde motosikleti kullanmaya engelinin olduğu anlaşılması üzerine KTK’nin 39/2 (Sınıfına göre sürmeye yetkili olmadıkları araçları sürmek) 78/1b (Koruma Başlığı Bulundurmamak), 47/1d (Trafik Güvenliğini Tehlikeye Düşürecek Şekilde Araç Kullanmak) maddelerinden cezai işlem yapılarak toplamda 2 bin 220 idari para cezası uygulandı.

PARTNERBu görüntüler ülkeyi ayağa kaldırdıBu görüntüler ülkeyi ayağa kaldırdı
Eğirdir İlçe Nüfus Müdürü zincirleme kazada yaralandıEğirdir İlçe Nüfus Müdürü zincirleme kazada yaralandı
Çanakkale'de otomobil dereye uçtu iddiası (4)Çanakkale'de otomobil dereye uçtu iddiası (4)
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Uyurken sevgilisi ve arkadaşının tecavüzüne uğramış

Uyurken sevgilisi ve arkadaşının tecavüzüne uğramış

Melih Gökçek, AK Parti'ye 'bırakın aday olayım' diyecek iddiası

Melih Gökçek, AK Parti'ye 'bırakın aday olayım' diyecek iddiası

Kılıçdaroğlu veto etti, Aksünger adaylıkran çekildi

Kılıçdaroğlu veto etti, Aksünger adaylıkran çekildi

Arap basınından bomba iddia: Türkiye ile ABD anlaştı!

Arap basınından bomba iddia: Türkiye ile ABD anlaştı!

Boğaziçili o soruyu bilemedi! Sosyal medya coştu

Boğaziçili o soruyu bilemedi! Sosyal medya coştu

Survivor'a damga vuracak!

Survivor'a damga vuracak!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Korkunç! Yola çekilen halat imamın boğazını kesti

Korkunç! Yola çekilen halat imamın boğazını kesti

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

Kadıköy'de cani annenin ifadesi şoke etti

Kadıköy'de cani annenin ifadesi şoke etti

İstanbul'daki genelevde akılalmaz ölüm!

İstanbul'daki genelevde akılalmaz ölüm!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Balık pazarında dev kurşun balığı

Nadir bulunuyor! Gören tezgaha koştu

Ordu'da skandal olay! Babası, 4 yaşındaki çocuğa silahla ateş ettirdi

Ordu'da skandal olay! Daha 4 yaşında...

Bebeğinin cenazesini Adli Tıp'a kucağında taşıdı

Günün en acı fotoğrafı

Korkunç! Yola çekilen halat imamın boğazını kesti

Korkunç! Yola çekilen halat imamın boğazını kesti

Bursa polisi, 'Mavi Balina' intiharını son anda önledi

Polis son anda önledi! 'Zamanım yok, intihar edeceğim'

4 katlı binanın çatısında intihara kalkıştı, polis ikna etti

4 katlı binanın çatısında intihara kalkıştı, polis ikna etti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.