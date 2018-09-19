MOTOSİKLETLE TEHLİKELİ YOLCULUK KAMERADA

Haber: Özgür Deniz KAYA / İSTANBUL DHA
Bayrampaşa'da, motosiklet üzerindeki iki kişinin, yükledikleri koli ve çuvallarla kasksız şekilde yaptığı tehlikeli yolculuk kameralara yansıdı.
O-3 Karayolu Bayrampaşa Yenidoğan Mahallesi mevkisinde, 2 Temmuz günü saat 14.30'da, plakası öğrenilemeyen motosiklettekileri görenler, şaşkınlık yaşadı. Görüntülerde, hızla giden motosikletteki 2 kişinin, önlerine yükledikleri çok sayıda paketi ve çuvalı kontrolsüz şekilde taşıdığı görülüyor. Motosikletin zaman zaman emniyet şeridine girerek bariyerlere yakınlaştığı anlar da görüntülere yansıyor. Kask da takmayan sürücü ve yanındaki kişi, kendilerinin yanı sıra trafiktekilerin de canını hiçe sayarak, yoluna devam etti.
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