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Motosikletle uçuruma yuvarlanan çift öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 18.08.2018 13:31 | Son Güncelleme

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde kontrolden çıkan bir motosikletle yaklaşık 200 metrelik uçuruma yuvarlanan Ali Yaman (56) ile eşi Kadın Yaman (58) yaşamını yitirdi.

Engin ANAK/ALANYA (Antalya),(DHA)- ANTALYA'nın Alanya ilçesinde kontrolden çıkan bir motosikletle yaklaşık 200 metrelik uçuruma yuvarlanan Ali Yaman (56) ile eşi Kadın Yaman (58) yaşamını yitirdi.
Kaza, gece Alanya'nın kırsalındaki Taşatan yolunda meydana geldi. Değirmendere Mahallesi'nden Alanya'ya giden Ali Yaman'ın kullandığı 07 HSE 33 plakalı motosiklet, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle yaklaşık 200 metreden yuvarlandı. Kazada Ali Yaman ile arkasında yolcu olarak bulunan eşi Kadın Yaman ağır yaralandı.
Kazayı gören çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen jandarma ve sağlık ekipleri uçurumdaki Yaman çiftinin yaşamını yitirdiğini belirledi. Bölgenin sarp kayalık ve orman olması nedeniyle çiftin cenazeleri sedyelere konularak jandarmanın da yardımıyla bulundukları yerden çıkarıldı. Cenazeler daha sonra morga konuldu. Jandarma olayı araştırırken, Ali ve Kadın Yaman çiftinin kaza sırasında başlarında kask olup olmadığı ise öğrenilemedi.

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