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  4. Motosikletle yaklaştılar! Belediye başkan yardımcısına silahlı saldırı düzenlendi...

Motosikletle yaklaştılar! Belediye başkan yardımcısına silahlı saldırı düzenlendi...

15.09.2022 18:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Olay, Antalya'nın Elmalı ilçesinde meydana geldi. Belediye başkan yardımcısı Hasan Aydın, bölgede esnaf ziyaretlerinde bulunurken motosikletle yanına yaklaşan kasklı kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı. Kolundan ve boynundan yaralanan Aydın'ın durumunun iyi olduğu bildirildi. Öte yandan Hasan Aydın'ın Kırkpınar ve Elmalı yağlı güreşlerinin başpehlivanlarından İsmail Balaban'ın da güreş antrenörü olduğu belirtildi.

Motosikletle yaklaştılar! Belediye başkan yardımcısına silahlı saldırı düzenlendi...

Olay, saat 17.00 sıralarında ilçe merkezindeki İsmail- Turan Balaban Caddesi'nde meydana geldi. Bölgede esnaf ziyareti yapan Elmalı Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Aydın, motosikletle yanına yaklaşan kasklı ve kapüşonlu kişinin silahlı saldırısına uğradı. Hasan Aydın'a tabancayla 5 el ateş eden saldırgan, hızla bölgeden uzaklaştı. Hasan Aydın kanlar içinde yere yığılırken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesinin ardından Hasan Aydın, ambulansla Elmalı Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Kolundan ve boynundan yaralanan Aydın’ın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

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İSMAİL BALABAN'IN DA GÜREŞ ANTRENÖRÜ

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı. Hasan Aydın'ın belediye başkan yardımcılığının yanı sıra tarihi Kırkpınar ve Elmalı yağlı güreşlerinin başpehlivanlarından İsmail Balaban'ın da güreş antrenörü olduğu belirtildi. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
antalya Belediye başkanı silahlı saldırı
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