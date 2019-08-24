Motosikletler kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı

Hatay’da iki motosiklet kafa kafaya çarpıştı. Kazada iki motosiklet sürücüsü de yaralandı.

Kaza, Antakya ilçesi Mehmet Kafadar Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre iki motosikletten birinin ters yönden gelmesi nedeniyle 31 AHG 86 ve 31 EH 769 plakalı motosikletler kafa kafaya çarpıştı. Kazada isimlerine ulaşılamayan iki motosikletli yaralandı.

Yaralı motosikletliler ambulanslarla Hatay Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme ve soruşturma başlatıldı.



