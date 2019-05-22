Motosikletler otomobille çarpıştı: 2 yaralı

Hasan AKYILDIZ/KIRIKKALE, (DHA)- KIRIKKALE’de iki motosikletin kavşakta otomobille çarpıştığı kazada, 2 kişi ağır yaralandı.

Kaza, saat 00.30 sıralarında Fabrikalar Mahallesi rektörlük kavşağında meydana geldi. Abdulkadir Tosun (21) yönetimindeki 35 BKF 64 plakalı motosiklet ile Furkan Yücesivri (18) yönetimindeki plakasız motosiklet, kavşakta Ali Ramazan Zararsız yönetimindeki 06 BB 5085 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada, kaskları olmadığı belirtilen motosiklet sürücüleri yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen ambulanslarla yaralılar, Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırdı. Tedaviye alınan Tosun ve Yücesivri’nin sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu belirtildi.

Polis, kazanın ardından kaçan otomobil sürücüsü Ali Rıza Zararsız'ı yakalamak için çalışma başlattı.

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