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Motosikletler yandı, iş yeri sahibinin oğlu ağladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.05.2019 15:15 | Son Güncelleme

 İZMİR'in Konak ilçesi Yağhaneler semtinde, bir motosiklet servis ve satış noktasında çıkan yangında, büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

Motosikletler yandı, iş yeri sahibinin oğlu ağladı

Davut CAN / İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Konak ilçesi Yağhaneler semtinde, bir motosiklet servis ve satış noktasında çıkan yangında, büyük çapta maddi hasar meydana geldi. İş yeri sahibi Selami G.'nin oğlu Tuncer G. gözyaşlarına hakim olamazken, onu araçları yanan motosiklet tutkunları teselli etti.
Bugün saat 13.00 sıralarında Yeşillik Caddesi üzerindeki, Selami G.'ye ait, motosiklet servis ve satış noktasında, tamir sırasında sıçrayan bir kıvılcım nedeniyle yangın çıktı. Alevlere müdahale eden dükkan sahibinin oğlu Tuncer G., yangını söndürmeye çalışırken, bir yandan da durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine bölgeye 5 itfaiye aracı ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, su sıkarak müdahale ettikleri alevleri söndürdü. Polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemleri alırken, meraklı vatandaşlar ekiplere zor anlar yaşattı. Yangında, hem Selami G.'ye ait satılık motosikletler hem de tamir için getirilen çok sayıda motosiklet demir yığınına döndü.
MOTOSİKLET TUTKUNLARI TESELLİ ETTİ
Yangına ilk müdahaleyi yapan Tuncer G. kolundan hafif şekilde yaralandı. Yangın nedeniyle gözyaşlarına hakim olamayan Tuncer G.'yi, motosiklet tutkunları teselli etti. Alevlere teslim olan çok sayıda motosikletin sabibi, "Keşke sadece benim motosikletlerim yansaydı, sizinkilere bir şey olmasaydı" diyen Tuncer G.'ye sarılıp, kendileri için can sağlığından daha önemli bir şey olmadığını söyledi. Polis olayla ilgili soruşturma başlatırken, net maddi zararın yapılacak hasar tespit çalışmalarından sonra belirleneceği bildirildi.

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Motosikletler yandı, iş yeri sahibinin oğlu ağladıMotosikletler yandı, iş yeri sahibinin oğlu ağladıMotosikletler yandı, iş yeri sahibinin oğlu ağladıMotosikletler yandı, iş yeri sahibinin oğlu ağladı

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