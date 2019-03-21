- "Motosikletlerde ÖTV indirimini 3 ay uzattık"

AK Parti Sakarya Milletvekili ve Dünya Supersport şampiyonu eski milli motosikletçi Kenan Sofuoğlu, "Motosiklet sektöründe bir daralma vardı. Maliye Bakanlığından bir talepte bulunduk, bu da kabul gördü. Motosikletlerde ÖTV indirimini sıfıra indirdiler. Cumhurbaşkanımızın bugün imzası ve onayıyla bunu 3 ay uzattık." dedi.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesindeki Hüseyin Tatoğlu Kültür Merkezinde, AK Parti Ereğli Belediye Başkan adayı Erol Şahin tarafından düzenlenen, "Motosiklet ve Bisikletçilerin Sorunları ve Çözüm Önerileri" konulu konferansa katılan Sofuoğlu, Türkiye'de sporun çeşitli dallarına devletin çok ciddi yatırımlar yaptığını söyledi.

Sofuoğlu, son 15 yılda her şehirde futbol sahaları, stadyumlar, kapalı spor salonları, yüzme havuzları gibi çeşitli tesisler yapıldığını aktararak, "Ama motor sporları tesisi ise yapılmadı. Düzce'de ben bir proje başlattım. Bir noktaya getirdik. Milletvekilliği süreci başlayınca orası ile çok fazla ilgilenemedim. Allah'ın izniyle bu projenin tamamlanmasını sağlayacağım. Asıl amaç Düzce'nin Türkiye'ye örnek olması." diye konuştu.