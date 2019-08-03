Motosikletlere sıkı denetim

Eskişehir Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ve asayiş şube ekipleri, kent merkezinde motosiklet uygulaması gerçekleştirdi. Yapılan uygulamalarda kask ve ehliyet kontrollerinin yanı sıra şüpheli şahıs ve çalıntı araçlar konusunda da denetimler yapıldı.

Kentin birçok işlek cadde ve sokaklarında sabah saat 11.00 itibariyle başlatılan uygulama kapsamında, motosikletli sürücüler sıkı denetimden geçirildi. Ekipler, ehliyet, ruhsat, kask, çalıntı araç ve şüpheli şahısların tespiti için Genel Bilgi Taraması (GBT) ve plaka sorgulaması gerçekleştirdi. Ayrıca polis ekipleri, sürücülere kask ve motosiklet ekipmanlarının hayati önem taşıdığını belirterek, özellikle kasksız motosiklet kullanmamaları konusunda uyarılarda bulundu. Yapılan uygulamalar için motosiklet sürücüleri de polis ekiplerine teşekkür ederek, ehliyetsiz ve kasksız motosiklet kullanımları konusunda polisin her zaman yanında olduklarını belirtti.

