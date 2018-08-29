Motosikletlerin çarpıştığı kaza kamerada

Doğan ÇİZMECİ/TURGUTLU (Muğla), (DHA) - MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, farklı yollardan gelen 2 motosikletin çarpıştığı kazayı sürücüler, yara almadan atlattı. Kaza anı, çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Kaza, geçen pazartesi günü saat 18.00 sıralarında, Piyaleoğlu Caddesi ile Yalova Sokak'ın kesiştiği kavşakta meydana geldi. Biri caddeden diğeri sokaktan giden ve isimleri öğrenilemeyen motosiklet sürücüleri çarpıştı. Savrulan motosikletler, yol kenarındaki kahvenin önünde dururken, kazada yaralanan olmadı. Kazayı görenler, büyük korku yaşayan sürücüleri sakinleştirdi. Motosikletliler, bir süre sonra yollarına devam etti. Kaza anı ise çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasınca anbean kaydedildi.

