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Motosikletlerini Çanakkale şehitleri için sürdüler

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.03.2019 21:08 | Son Güncelleme

Kocaeli’de bir araya gelen yüzden fazla motosiklet tutkunu, ‘demirden at’ olarak adlandırdıkları motosikletlerini Çanakkale şehitleri için sürdü.Çanakkale Zaferi’nin 104.

Kocaeli’de bir araya gelen yüzden fazla motosiklet tutkunu, ‘demirden at’ olarak adlandırdıkları motosikletlerini Çanakkale şehitleri için sürdü.
Çanakkale Zaferi’nin 104. yıl dönümünde motosiklet tutkunları bir araya geldi. Kocaeli Motosiklet Topluluğu (KOMOTO) Derneği öncülüğünde düzenlenen etkinliğe, Kocaeli’de bulunan motosiklet kulüplerinin 100’den fazla üyesi katıldı. İzmit ilçesindeki Anıt Park’ta bir araya gelen motosiklet tutkunları, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından ’demirden at’ olarak adlandırdıkları motosikletlerine bindi. Polis ekipleri de etkinlikte herhangi bir kaza yaşanması için güvenlik önlemleri aldı. Yaklaşık 5 kilometre ilerleyen kortej, Hacıhazır Mahallesi’ndeki Cumhuriyet Parkı’na geldi. Motosiklet tutkunlarını gören vatandaşlar ise o anları cep telefonları ile kaydetti. Motosiklet tutkunları, Cumhuriyet Parkı’nda etkinliğe son vererek dağıldılar.
Etkinlikte grup adına konuşan KOMOTO Derneği Başkanı Levent Aykut Yıldız, “Bugün yaptığımız organizasyonda 18 Mart Çanakkale Zaferi’ni ve şehitlerimizi anmak üzere bir sürüş gerçekleştireceğiz. Bunu topluluk olarak her özel günde yapıyoruz, bugün de yine Kocaeli’de özel bir sürüş gerçekleştireceğiz. Birçok ilde Türkiye Motosiklet Platformu ile yapılan bu sürüşler Kocaeli’de de Kocaeli Motosiklet Topluluğu öncülüğünde diğer kulüplerle birlikte yapılıyor. Bugün şehrimizin içinde bir kortej gerçekleştireceğiz. Yüze yakın motosiklet katılacak, bugün amacımız farkındalık oluşturmak. Hem motosiklet camiası adına bir farkındalık oluyor hem de bu özel günlerde insanlar ilgi duyuyor böyle organizasyonlara. Hem de bu vesileyle biz de şehitlerimizi anmış oluyoruz. Bir nebze de olsa buna bir faydamız oluyor, unutulmamasını sağlamaya çalışıyoruz” dedi.

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