RİZE (AA) - Rize'de bir araya gelen motosikletçiler, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla kortej oluşturdu.

Yaklaşık 50 motosiklet tutkunu, Türk bayraklarıyla süsledikleri araçlarıyla Çaykur Didi Stadı yanında toplandı.

Rize Motosiklet Derneği Başkanı Yakup Temizel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında bu etkinliği düzenlediklerini söyledi.

Rize'de ilk kez böyle bir etkinlik yaptıklarını ifade eden Temizel, "İlk olduğu için heyecanlıyız. Artvin, Samsun ve Rize'den bu etkinliğe katılan motosikletçi arkadaşımız var. Buradaki amacımız farkındalık yaratmak. İnsanlara motosikleti sevdirmek." dedi.

Temizel, bu tür etkinlikleri her resmi bayramda gerçekleştireceklerini belirterek, etkinliğe katılan motosikletçilere teşekkür etti.

Daha sonra trafik polisleri eşliğinde Karadeniz Sahil Yolu üzerinden Çiftekavak Mahallesi, Atatürk ve Cumhuriyet caddeleri güzergahını takip ederek Rize Valiliği önündeki Atatürk Anıtı'na ulaşan motosiklet tutkunları, burada saygı duruşunda bulunarak, İstiklal Marşı'nı okudu.

Güzergah boyunca bazı sürücüler de motosikletçilere eşlik etti.

