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MOTOSİKLETLİ 2 KARDEŞİN KAZASI KAMERADA

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.03.2019 13:23 | Son Güncelleme

Haber: Zeki GÜNAL - İstanbul DHA TEM Otoyolu'nda ilerleyen motosikletli kardeşlerin yaptığı kaza kameraya yansıdı.

Haber: Zeki GÜNAL - İstanbul DHA
TEM Otoyolu'nda ilerleyen motosikletli kardeşlerin yaptığı kaza kameraya yansıdı.
Kaza TEM Otoyolu Kavacık mevkii Edirne istikametinde meydana geldi. İki kardeş motosikletleriyle emniyet şeridinde ilerliyordu. Kardeşinin motosikletine arkadan çarpan ağabey yere düştü. Motosiklet ve yola düşen ağabey bir süre sürüklendi. Emniyet şeridindeki kaza arkadan gelen başka bir motosikletlinin kask kamerasına yansıdı. Yere düşen kişi kazası şans eseri hafif sıyrıklarla atlattı.

Görüntü Dökümü:
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-İlerleyen motosikletliler
-Kaza anı

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