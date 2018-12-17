HABER

Motosikletli 2 kişi, sahibinin düşürdüğü cüzdanı alıp kaçtı

YAŞAM HABERLERİ  | 17.12.2018 12:35 | Son Güncelleme

GAZİANTEP’in Nizip ilçesinde Mustafa Ulukuş'un (54), düşürdüğü, içinde 700 lira, 300 euro ve cep telefonunun bulunduğu cüzdanı, yoldan geçen motosikletteki iki kişi alıp, kaçtı. O anlar güvenlik kamerasına yansırken, Ulukuş, cüzdanı alanlardan şikayetçi oldu.

Motosikletli 2 kişi, sahibinin düşürdüğü cüzdanı alıp kaçtı

Metin İLİKSOY/NİZİP (Gaziantep), (DHA)- GAZİANTEP’in Nizip ilçesinde Mustafa Ulukuş'un (54), düşürdüğü, içinde 700 lira, 300 euro ve cep telefonunun bulunduğu cüzdanı, yoldan geçen motosikletteki iki kişi alıp, kaçtı. O anlar güvenlik kamerasına yansırken, Ulukuş, cüzdanı alanlardan şikayetçi oldu.
​Olay, önceki gün ilçenin Hafızpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Emekli Mustafa Ulukuş, evininin önünde otomobilden inerken, içinde 700 lira, 300 euro, cep telefonu, kimlik, ehliyet ve kredi kartlarının bulunduğu cüzdanını yere düşürdü. Bu sırada sokaktan geçen motosikletteki biri çocuk 2 kişi, cüzdanı fark etti. Duran motosikletten inen çocuk, cüzdanı aldı. İki şüpheli, motosikletle bölgeden uzaklaştı.
Bir süre sonra cüzdanının olmadığını fark eden Mustafa Ulukuş, otomobilden inerken düşürebileceğini düşünüp, evinin dış cephesine taktırdığı güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi. Görüntülerde düşürdüğü cüzdanını motosikletli 2 kişinin aldığını fark eden Ulukuş, polise bildirdi.
'ÜZÜNTÜM GİDEN İNSANLIĞA'
Giden paranın önemli olmadığını söyleyen Mustafa Ulukuş, "Zaten kimlik ve ehliyetimi çıkardım, dürüst bir insansa getirir, bana bırakır. Giden paraya da üzülmüyorum. Üzüntüm giden insanlığa ve insanların acımasızlığınadır" dedi.
Şikayet üzerine görüntüleri inceleyen polis, cüzdanı alan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

FOTOĞRAFLI

Motosikletli 2 kişi, sahibinin düşürdüğü cüzdanı alıp kaçtıMotosikletli 2 kişi, sahibinin düşürdüğü cüzdanı alıp kaçtıMotosikletli 2 kişi, sahibinin düşürdüğü cüzdanı alıp kaçtıMotosikletli 2 kişi, sahibinin düşürdüğü cüzdanı alıp kaçtı

Piramitlerin tepesinde seks yaptılarPiramitlerin tepesinde seks yaptılar
Bitlis'te, PKK'ya ait 3 sığınak bulunduBitlis'te, PKK'ya ait 3 sığınak bulundu
FETÖ soruşturmasında 7 şüpheli adliyeye sevk edildiFETÖ soruşturmasında 7 şüpheli adliyeye sevk edildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Yusuf Kaplan: Aile çöküyor, toplum çatırdıyor, gece orduları gerek bize

Yusuf Kaplan: Aile çöküyor, toplum çatırdıyor, gece orduları gerek bize

İstanbul'a kar geliyor! Meteoroloji'nin stadyum tahminlerinde dikkat çeken detay

İstanbul'a kar geliyor! Meteoroloji'nin stadyum tahminlerinde dikkat çeken detay

Kartlarınızdaki puanlar için son günler

Kartlarınızdaki puanlar için son günler

Hakan Yılmaz'ın ismi Fatih Sarıalioğlu ve Şafak Sezer arasındaki görüşmede geçti

Hakan Yılmaz'ın ismi Fatih Sarıalioğlu ve Şafak Sezer arasındaki görüşmede geçti

Fatih Portakal'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerine yanıt

Fatih Portakal'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerine yanıt

Sarah Jessica Parker, Selahattin Demirtaş'ın kitabıyla görüntülenmişti! Olay sözler

Sarah Jessica Parker, Selahattin Demirtaş'ın kitabıyla görüntülenmişti! Olay sözler

İlginizi Çekebilir

Liposuction sonrasında dikkat edilmesi gerekenler

Liposuction sonrasında dikkat edilmesi gerekenler

1 kadın 7 erkek...! Cinsel ilişkiye girip...

1 kadın 7 erkek...! Cinsel ilişkiye girip...

Mutluluk garantili ürünler ile yeni yıl hediyesi aramaya son!

Mutluluk garantili ürünler ile yeni yıl hediyesi aramaya son!

Yüksek hızlı tren kazasından yaralı kurtuldu: Tren hareket ettikten 10 dakika sonra...

Yüksek hızlı tren kazasından yaralı kurtuldu: Tren hareket ettikten 10 dakika sonra...

Korkunç! Yeğenleriyle cinsel ilişkiye girdi diye ormana götürüp...

Korkunç! Yeğenleriyle cinsel ilişkiye girdi diye ormana götürüp...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kalp krizi geçirdiği 7 saat sonra anlaşıldı! O hastanın ölümüne ilişkin soruşturma başlatıldı

Acil serviste 7 saat bekletildi! Doktor geldiğinde çok geçti...

İstanbul'daki operasyonda yakalanan polis bakın kim çıktı!

İstanbul'da yakalanan polis bakın kim çıktı!

İstanbul'a bir de böyle bakın

İstanbul'a bir de böyle bakın

Dehşet anları kamerada! Arkasından sessizce yaklaştı ve...

Dehşet anları kamerada! Arkasından sessizce yaklaştı ve...

Antalya'da inanılmaz olay! Eşine kızıp kendini ateşe verdi, sebebi şoke etti

Antalya'da inanılmaz olay! Eşine kızıp kendini ateşe verdi, sebebi şoke etti

Bursa'daki tarihi hamamda büyük facia: Ölü ve yaralılar var!

Tarihi hamamdan facia haberi geldi! Ölü ve yaralılar var...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.