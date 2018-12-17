Motosikletli 2 kişi, sahibinin düşürdüğü cüzdanı alıp kaçtı

Metin İLİKSOY/NİZİP (Gaziantep), (DHA)- GAZİANTEP’in Nizip ilçesinde Mustafa Ulukuş'un (54), düşürdüğü, içinde 700 lira, 300 euro ve cep telefonunun bulunduğu cüzdanı, yoldan geçen motosikletteki iki kişi alıp, kaçtı. O anlar güvenlik kamerasına yansırken, Ulukuş, cüzdanı alanlardan şikayetçi oldu. ​Olay, önceki gün ilçenin Hafızpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Emekli Mustafa Ulukuş, evininin önünde otomobilden inerken, içinde 700 lira, 300 euro, cep telefonu, kimlik, ehliyet ve kredi kartlarının bulunduğu cüzdanını yere düşürdü. Bu sırada sokaktan geçen motosikletteki biri çocuk 2 kişi, cüzdanı fark etti. Duran motosikletten inen çocuk, cüzdanı aldı. İki şüpheli, motosikletle bölgeden uzaklaştı. Bir süre sonra cüzdanının olmadığını fark eden Mustafa Ulukuş, otomobilden inerken düşürebileceğini düşünüp, evinin dış cephesine taktırdığı güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi. Görüntülerde düşürdüğü cüzdanını motosikletli 2 kişinin aldığını fark eden Ulukuş, polise bildirdi. 'ÜZÜNTÜM GİDEN İNSANLIĞA' Giden paranın önemli olmadığını söyleyen Mustafa Ulukuş, "Zaten kimlik ve ehliyetimi çıkardım, dürüst bir insansa getirir, bana bırakır. Giden paraya da üzülmüyorum. Üzüntüm giden insanlığa ve insanların acımasızlığınadır" dedi. Şikayet üzerine görüntüleri inceleyen polis, cüzdanı alan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

