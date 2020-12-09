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Motosikletli 2 şahıs, medya genel müdürünün aracını kurşunladı

09.12.2020 19:47 | Son Güncelleme:
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Elazığ’da bir televizyonun genel müdürüne ait araca, motosikletli 2 şahıs silahlı saldırı düzenledi.

Elazığ’da bir televizyonun genel müdürüne ait araca, motosikletli 2 şahıs silahlı saldırı düzenledi. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.
Olay, merkeze bağlı Cumhuriyet Mahallesi Şehit Korgeneral Hulusi Sayın Caddesi üzerinde bulunan Kanal 23 Televizyona ait binanın önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, motosiklet ile gelen 2 şüpheli, Doruk Medya Genel Müdürü Yunus Evliyaoğlu’na ait park halindeki araca ateş etti. Olayda yaralanan olmazken park halindeki araca kurşunlar isabet etti. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. İnceleme yapan polis ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Saldırı anı ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, motosiklet üzerinde bulunan kişilerin önce televizyona ait binanın önünden geçerek çevreyi kontrol ettikleri ve daha sonra geri dönerek ateş açtığı anlar yer aldı.

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