MOTOSİKLETLİ 3 TRAFİK MAGANDASI GÖZALTINA ALINDI

Haber: Ali AKSOYER/İSTANBUL DHA

Basınekspres yolu ve Levent TEM Otoyolu'nda tehlikeli hareketler yaparak ilerledikleri kameralara yansıyan motosikletli 3 trafik magandası polis tarafından gözaltına alındı.

Sosyal medyada 24 Mart tarihinde paylaşılan ve Bahçelievler Basın Ekspres yolu Çobançeşme mevki üzerinde kaydedildiği anlaşılan kask kamerası görüntülerinde, hızla ilerleyen iki motosikletçilerden biri önünde ilerleyen motosikletin arkasında oturan kişinin çantasından su dolu pet şişeyi alıyor. Motosikletçi içer gibi yaptığı pet şişeyi daha sonra diğer kişiye atıyor. Hem kendi can güvenliklerini hem de diğer sürücüleri tehlikeye sokan pet şişeli oyun bir süre daha devam ederken, o anlar motosikletçinin kask kamerasına yansıyor.

GÖZALTINA ALINDILAR

Görüntüler üzerine Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil trafik ekipleri, çalışma başlattı. Ekipler, kullanılan motosikletin plakasının 42 CUH 01 olduğu ve sürücüsünün F.H. ile arkasında oturanın S.C.K. olduğunu tespit etti. Tespitin ardından F.H. ile S.C.K yakalanarak gözaltına alındı. Aynı görüntülerde yer alan, seyir halindeyken su alışverişi yapan ikinci motosikletin plakasının 34 BGL 645 olduğu sürücüsünün ise K.A. oldu da belirlendi. İstanbul dışında olduğu anlaşılan K.A.'nın yakalanması için çalışmalar sürüyor.