Motosikletli çocuk sürücü kaldırıma çıktı: 3 yaralı

Emin COŞKUNDERE/ÇARŞAMBA (Samsun), (DHA) - SAMSUN'un Çarşamba ilçesinde 15 yaşındaki G.A.'nın kullandığı motosikletin çarptığı 3 kişi yaralandı.

Kaza, ilçeye bağlı Ustacalı Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre G.A. yönetiminde 55 GP 934 plakalı motosiklet kontrolden çıkarak, kaldırımda yürüyen Mehmet Kocaman (65) ve Muzaffer Kocaman'a (74) çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü G.A. hafif yaralanırken, akraba olduğu öğrenilen 2 kişi ise ağır yaralandı. Yaralılar ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çarşamba Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.



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