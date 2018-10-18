Motosikletli gasp girişimi sivil polislere takıldı

Gece saatlerinde yaşanan olayda, motosikletli bir şahıs, yolun karşısına geçmek isteyen çifti silah zoruyla durdurdu ve kadından çantasını istedi. Kadın tam çantasını uzatmıştı ki olaya şahit olan sivil polisler duruma müdahale etti. Motosikletine ateş açılan şahıs silahını bırakıp teslim olurken, çantasını geri alan kadınsa eşiyle birlikte oradan ayrıldı. Gözaltına alınan gaspçı, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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