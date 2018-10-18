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Motosikletli gasp girişimi sivil polislere takıldı

İLGİNÇ HABERLER  | 18.10.2018 22:16 | Son Güncelleme

Brezilya’da yaşanan olayda, motosikletli gasp girişimi, sivil polislere takıldı.

Gece saatlerinde yaşanan olayda, motosikletli bir şahıs, yolun karşısına geçmek isteyen çifti silah zoruyla durdurdu ve kadından çantasını istedi. Kadın tam çantasını uzatmıştı ki olaya şahit olan sivil polisler duruma müdahale etti. Motosikletine ateş açılan şahıs silahını bırakıp teslim olurken, çantasını geri alan kadınsa eşiyle birlikte oradan ayrıldı. Gözaltına alınan gaspçı, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Anahtar Kelimeler:
gasp brezilya

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