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Motosikletli genç yaralandı, olay yerinden geçen doktor müdahale etti

YAŞAM HABERLERİ  | 23.10.2019 12:52 | Son Güncelleme

Avcılar’da üniversitesi öğrencisi motosikletli genç, okulunun önünde kaza yaptı.

Avcılar’da üniversitesi öğrencisi motosikletli genç, okulunun önünde kaza yaptı. Bacağından yaralanan gence ilk müdahale, olay yerinden geçen doktor tarafından yapıldı. Gencin kırık olduğundan şüphelenilen bacağına karton ile destek yapıldı.
Kaza, 11.50 sıralarında Cihangir Mahallesi Petrol Ofisi Caddesi üzerinde bulunan özel bir üniversitenin önünde yaşandı. Üniversite 3’üncü sınıf öğrencisi Umut Kılıçkaya, bir anda sola dönüş yapan 34 HB 4807 plakalı panelvan araca çarptı. Motosikletten düşen genç yaralandı. Kaza sonrası Kılıçkaya’nın yardımına yine çevresindeki okul arkadaşları yetişti.
Bu sırada yoldan tesadüfen geçen bir doktor, Kılıçkaya’ya olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı. Bacağında kırık olduğundan şüphelenilen Kılıçkaya’nın ayağına karton kağıdı ile destek yapıldı. Genç kazazede olay yerine gelen ambulans ile hastaneye kaldırılırken, 34 HB 4807 plakalı aracın sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.
Kaza yerinde bulunan bir vatandaş yaşananları anlatarak, "Motosiklet gelirken biz de dönüş yapacaktık çarpıştık. Sağ bacağında kırık varmış. Sağlık durumu iyiydi. Müdahale eden kişi de doktormuş" dedi.

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