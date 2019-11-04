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Motosikletli gençlerin ölümden döndüğü anlar

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.11.2019 10:39 | Son Güncelleme

Antalya’da geçtiğimiz yıl biri ağır iki gencin yaralanmasıyla sonuçlanan trafik kazası, şehir polis kameralarına saniye saniye yansıdı.

Antalya’da geçtiğimiz yıl biri ağır iki gencin yaralanmasıyla sonuçlanan trafik kazası, şehir polis kameralarına saniye saniye yansıdı. Motosikletli gençlerin metrelerce havaya savrulduğu kazada, bilirkişi raporu motosiklet sürücüsünün kırmızı ışıkta geçtiğini belirlerken, yaralı gençlerden birinin babası ise rapora itiraz edeceklerini söyleyip, kazayı görenlerden mahkemede şahitlik yapmalarını istedi.
Kaza, 29 Nisan 2018 Pazar günü, Muratpaşa ilçesi Narenciye Caddesi ile Portakal Çiçeği Caddesi’nin kesiştiği kavşakta saat 16.20 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M. Ç.’nin kullandığı 07 DDT 84 plakalı motosiklet kavşakta V.A.’nın kullandığı 07 EOR 18 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpmanın şiddetiyle kasksız motosiklet sürücüsü M.Ç. ile arkasında oturan arkadaşı Kerim Tuna Şengül (17), metrelerce havaya savruldu. İhbarın ardından olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralı M.Ç. ile ağır yaralanan Kerim Tuna Şengül’ü özel bir hastaneye kaldırdı. Şengül, bir haftalık yoğun bakım ünitesindeki tedavisinin ardından servise alındı. Genç, tedavisinin ardından taburcu edildi.

"Kazayı görenlerin yardımcı olmasını istiyorum"
Olay sonrası baba Hasan Hüseyin Şengül, kazayla ilgili sürücü V.A.’dan şikayetçi oldu. Görülen davada mahkemenin talep ettiği bilirkişi raporunda, motosiklet sürücüsü kırmızı ışıkta geçtiği belirtilerek kusurlu bulundu. Hukuk mücadelesini sürdüreceğini kaydeden baba Şengül, otomobil sürücüsünün kaza anında hatasını kabul ettiğini ileri sürerek, “Frene basacağım derken, gaza bastım’ demiş. 8 tane şahidimiz var. Çok süratli geldiği belli. Karşıdaki kaldırımın taşlarını dahi kaldırmış. Ama bilirkişi raporunda hiçbir suç vermemiş. Bilirkişi kırmızı ışıkta benim oğlumla arkadaşının geçtiğini söylüyor. 8 şahidimiz olduğu halde kabul etmiyorlar. Olayın görüntüleri var. Mevcut şahitler, oğlumun arkadaşları olduğu için belki kabul etmiyor olabilirler ama dışarıdan o sürücünün kırmızıda geçtiğini görenler var. Kazayı görenlerin bana yardımcı olmasını istiyorum” dedi.

“Oğlumun psikolojisi bozuldu”
Oğlunun kaza sonrası ağır yaralandığını ve gördüğü tedaviyle ölmekten kurtulduğunu ifade eden Şengül, “Oğlum psikolojisi bozuldu ve çalışamıyor. Heyete girdi, yüzde 10 engelli sayıldı. Oğlumun 3 yerinde kırık ve platin var. Tam 1 yıl sonra mahkemeye çıktık. Kendi de, avukatı da gelmedi. Söyleyecek bir şey bulamıyorum ama ben adalete güveniyorum” diye konuştu.

Kaza şehir polis kamerasında
Öte yandan, kaza anı şehir polis kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, kavşaktan geçen motosikletli grubun en önündeki M.Ç.’nin kullandığı motosikletle, V.A.’nın kullandığı otomobilin çarpıştığı ve M.Ç. ile Kerim Tuna Şengül isimli gençlerin havaya savrulduğu, otomobilin de kaldırıma çarparak durabildiği görünüyor. Kaza sonrasıysa diğer motosikletli gruptaki gençlerin, arkadaşlarına yardım için koşuştuğu görüntülere yansıyor.

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