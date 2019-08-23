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Motosikletli gezginler şehitler anısına 24 ülkeyi aşacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.08.2019 14:44 | Son Güncelleme

Kayserili gezginler Mustafa Özdemir ve Yusuf Şentürk'ün şehitler anısına motosikletle 15 bin kilometre yol kat edecekleri Avrupa ve Afrika turu başladı

KAYSERİ (AA) - Kayserili gezginler Mustafa Özdemir ve Yusuf Şentürk'ün şehitler anısına motosikletle 15 bin kilometre yol kat edecekleri Avrupa ve Afrika turu başladı.

Motosikletleriyle Kartal Şehitliği'ne gelen Kayseri Motosiklet Kulübü (KAYMOK) Başkanı Mustafa Özdemir ve gezgin Yusuf Şentürk, şehit yakınları ve arkadaşları tarafından karşılandı.

Özdemir ve Şentürk, burada Kur'an-ı Kerim okunmasının ve dua edilmesinin ardından Almanya'dan Fas'a kadar 24 ülke ve 80 şehri kapsayan Avrupa ve Afrika gezisi için yola çıktı.

Özdemir, hareketi öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, şehitler için farkındalık oluşturmak amacıyla yaklaşık 25 gün sürecek gezi düzenlediklerini söyledi.

Türk bayrağını, Batı Sahra Çölü ve Atlas Dağlarında da dalgalandıracaklarını belirten Özdemir, şunları kaydetti:

"Kayseri'den şehitlerimiz için farkındalık oluşturmak amacıyla 15 bin kilometre yol kat edip 24 ülkeyi aşarak Afrika'ya yolculuğumuz başlayacak. Afrika'nın Batı Sahra Çölü'ne kadar gideceğiz. Atlas Dağlarında şehitlerimiz için İstiklal Marşı söyleyerek, Türk bayrağımızı dalgalandırıp, onlar için Fatiha okuyacağız. Daha sonra da dönüş yolculuğumuz başlayacak. Terörün dininin, dilinin, ırkının renginin olmadığını, her ülkede can aldığını anlatmak istiyoruz. Şehit ailelerinin acılarını tüm Türk milletinin yüreğinde hissettiğini bilmelerini istiyoruz. Bu yola bunun için çıktık. Bizlere destek olan gönül dostlarımızdan Allah razı olsun diyoruz."

Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici de gezinin oldukça anlamlı olduğunu ifade ederek, "Afrika ülkelerine gitmek, orada ecdadın izinde ülkemizin bayrağını dalgalandırmak herkese nasip olmaz. Ben kendilerini tebrik ediyorum. Bu ülkenin bayrak ve vatan sevdasını inşallah gittikleri her yerde anlatırlar." dedi.

Türkiye Harp Malülü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Kayseri Şube Başkanı Yılmaz Üçkan ise şehitler anısına düzenlenen gezi için Özdemir ve Şentürk'e teşekkür etti.

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Anahtar Kelimeler:
Avrupa ve Afrika gezginler Motosiklet mustafa özdemir Yusuf Şentürk

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