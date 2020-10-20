HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Motosikletli grupla kavga eden babasını kameraya aldı

Motosikletli grupla kavga eden babasını kameraya aldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.10.2020 16:36 | Son Güncelleme

Antalya’da otomobil sürücüsü ailesinin gözü önünde iddiaya göre motosikletli grup tarafından darp edildi.

Antalya’da otomobil sürücüsü ailesinin gözü önünde iddiaya göre motosikletli grup tarafından darp edildi. Otomobil sürücüsünün çocukları, ağlayarak babalarının darp edilme anlarını görüntüledi.
Edinilen bilgiye göre olay, geçtiğimiz pazar günü akşam saatlerinde Elmalı-Korkuteli yolunda meydana geldi. Otomobiliyle Korkuteli’ye giden Nihat Duruk ile aynı güzergahtaki motosikletli grup arasında trafikte tartışma yaşandı. İddiaya göre, otomobilin önünü kestiği motosikletli grup ile Duruk arasındaki tartışma araç dışında da devam etti. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine motosikletli grup Duruk’u darp etti. Kavga anına şahit olan Duruk’un çocukları ise büyük korku yaşadı. Babalarının darp edildiğini ve yaralandığını gören 3 çocuk o anları cep telefonu kamerasıyla da kayda aldı.
Nihat Duruk’un çocukları ağlayarak kavgayı ayırmaya çalışsa da başarılı olamadı. Duruk’un çocukları ağlayarak, "Babamı bırakın, baba bırak, nerede kaldı bu polis" diyerek tepkilerini dile getirdi. Yaklaşık 15 dakika süren kavga yoldan geçen diğer sürücülerin araya girmesiyle son buldu. Başından ve yüzünden yaralanan Nihat Duruk, darp raporu alıp jandarmaya şikayette bulundu.
Kavga anında Duruk’un otomobilinin de bir aynasının kırıldığı görüldü.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Duş sonrası olay poz! Duş sonrası olay poz!
Zeytini Cumhurbaşkanı Erdoğan’a gönderilecekZeytini Cumhurbaşkanı Erdoğan’a gönderilecek
Bu görüntülere bakmaya dayanamıyorsanız…Bu görüntülere bakmaya dayanamıyorsanız…
1/
En Çok Okunan Haberler
Meral Akşener açıkladı: Ümit Özdağ hakkında suç duyurusunda bulunacak
Meral Akşener açıkladı: Ümit Özdağ hakkında suç duyurusunda bulunacak
İğrençlikleri bitmedi! Özel fotoğrafları önce ablasına, sonra...
İğrençlikleri bitmedi! Özel fotoğrafları önce ablasına, sonra...
Ölüm döşeğinde! Son hali şoke etti
Ölüm döşeğinde! Son hali şoke etti
Göğüs dekolteli pozuyla beğeni topladı
Göğüs dekolteli pozuyla beğeni topladı
Terörist Nurettin Demirtaş'tan sokak eylemleri çağrısı
Terörist Nurettin Demirtaş'tan sokak eylemleri çağrısı
Bir e-posta attı, hepsi yakalandı
Bir e-posta attı, hepsi yakalandı
İlginizi Çekebilir
Her eve lazım şifa dolu bitki ağız kokusuna son verir, libidoyu artırır
Her eve lazım şifa dolu bitki ağız kokusuna son verir, libidoyu artırır
Kartal'da feci kaza! İki kişinin ayakları koptu
Kartal'da feci kaza! İki kişinin ayakları koptu
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
Çocukların çekildiği sosyal deneyler hakkında suç duyurusu
Çocukların çekildiği sosyal deneyler hakkında suç duyurusu
Evlendiği günün sabahı intihar etti
Evlendiği günün sabahı intihar etti
'Pes' dedirten olay! Cesede bakarak piknik yaptılar
'Pes' dedirten olay! Cesede bakarak piknik yaptılar
Diğer Haberler
'Renksiz hayatıma renk katmak istiyorum' dedi ve evi ateşe verdi
'Renksiz hayatıma renk katmak istiyorum' dedi ve evi ateşe verdi
Mahkeme öncesi flaş gelişme! Cemal Metin Avcı'nın talebine itiraz
Mahkeme öncesi flaş gelişme! İtiraz edildi
Van Valiliği duyurdu! 15 gün süreyle yasaklandı
15 gün süreyle yasaklandı
Bin 300 yıllık 'Anıt Ağaç'ın zeytini Cumhurbaşkanı Erdoğan’a gönderilecek
Zeytini Cumhurbaşkanı Erdoğan’a gönderilecek
İstanbul'da koronavirüs denetimi! Taksici bakın kendini nasıl savundu
İstanbul'da koronavirüs denetimi! Taksici bakın kendini nasıl savundu
Antalya'ya kış gelmek bilmiyor! Fotoğraflar bugün çekildi
Antalya'ya kış gelmek bilmiyor! Fotoğraflar bugün çekildi
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.