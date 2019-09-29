Motosikletli hırsız köy köy gezip, dükkanları soydu

Bursa’nın Mudanya ilçesindeki bir köye gece gelen şüpheli, motosikletiyle sokaklarda keşif yaptıktan sonra 4 iş yerini soydu. O anlar ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Yörükali Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gece 03.00’te köye motosikletli bir kişi geldi. İlk olarak, motosikleti ile mahalleleri tek tek dolaşıp, keşif yapan şüpheli, ardından kimsenin olmadığını görünce motosikletini köy meydanında durdurdu. Ardından meydandaki dükkanları kontrol eden şüpheli, sırt çantasından çıkarttığı demir ile Halil Balaban’a ait marketin kilidini patlattı. İçeride bulunan sigaraları, bozuk paraları ve telefon aksesuarlarını çantasına koyan şahıs, ardından motosikletine bıraktı. Markete 4 sefer giren kasklı hırsız, bir ara çantasını marketin önünde unutunca tekrar geri aldı.

Kimse uyanmasın diye motosikletini çalıştırmadı

Markette işi bitiren şüpheli, ardından motosikletini çalıştırmadan çeşmenin önüne eliyle götürdü. Elindeki demir levye ile Mehmet Kandaz’a ait köfte dükkanına giren kasklı hırsız, burada çalınacak bir şey bulamayınca Salih Öztürk’e ait kahveye yöneldi. Kapının kilidini patlatan şüpheli 20 lirayı aldıktan sonra Salih Yeğen’e ait fırından da 200 lira çaldı, ardından motosikletine binerek gözden kayboldu. Hırsızlık anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansırken, şüphelinin keşif yaptığı ve kimseye yakalanmamak için devamlı etrafı kontrol ettiği görüldü.