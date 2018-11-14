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Motosikletli hırsızlık şüphelileri yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 14.11.2018 17:57 | Son Güncelleme

KOCAELİ'nin Gebze, Darıca ve Çayırova ilçelerinde, 11 eve girip televizyon, ziynet eşyası ve para çaldıkları iddia edilen motosikletli 2 şüpheli, polis tarafından yakalandı.

Selda Hatun TAN/İZMİT (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ'nin Gebze, Darıca ve Çayırova ilçelerinde, 11 eve girip televizyon, ziynet eşyası ve para çaldıkları iddia edilen motosikletli 2 şüpheli, polis tarafından yakalandı. Biri cezaevinde olan şüphelilerin çaldıkları televizyonları motosikletle taşıması güvenlik kameralarına yansıdı. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Gebze, Darıca ve Çayırova ilçelerinde 11 eve girerek televizyon, ziynet eşyası ve para çalan hırsızları yakalamak için inceleme başlattı. Çevrede bulunan mobese ve güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis, çalıntı motosikletle gelip evlerin kapı kilidi dilini sökerek giren 2 kişinin, benzer suçlardan kayıtları bulunan M.K. (26) ve K.L. (30) olduğunu belirledi. M.K.'nin başka bir hırsızlık suçundan yakalanıp cezaevinde olduğunu tespit eden polis ekipleri, K.L.'nin ise Çayırova Atatürk Mahallesi'nde bulunan evine baskın düzenledi. Gözaltına alınan K.L.'nin evinde yapılan aramada 2 çalıntı televizyon ele geçirildi. K.L. emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye gönderildi. Şüphelilerin çaldıkları televizyonları motosikletle taşıması güvenlik kameralarına yansıdı.

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