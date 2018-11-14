Motosikletli hırsızlık zanlıları MOBESE'ye yakalandı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de evlerden televizyon hırsızlığı yaptıkları iddia edilen şüpheliler MOBESE kameralarınca görüntülendi.

Alınan bilgiye göre, Gebze, Darıca ve Çayırova ilçelerinde evlerden televizyon hırsızlığı yapıldığı ihbarları üzerine Kocaeli Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

Ekipler, şüphelilerin kullanmış olabileceği değerlendirilen güzergahlardaki MOBESE kayıtlarını inceledi. İnceleme sonucu, şüphelilerin M.K. (26) ve K.L. (30) olduğu ve olaylarda çalıntı motosiklet kullandıkları belirlendi.

Hırsızlık suçundan hakkında kesinleşmiş 2 yıl 9 ay hapis cezası bulunan M.K'nın daha önce yakalanarak cezaevine gönderildiği öğrenildi. Diğer şüpheli K.L. Çayırova'daki ikametinde gözaltına alındı. Evde yapılan aramada çalıntı 2 televizyon ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edildi.

Öte yandan, şüphelilerin bir hırsızlık olayının ardından motosikletle kaçma anları MOBESE kameralarınca kaydedildi. Görüntülerde, televizyonu örtüyle gizleyen şüphelilerin uzaklaşma anları yer alıyor.

