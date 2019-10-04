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Motosikletli iki kişi otomobile kurşun yağdırdı: 1 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 04.10.2019 19:24 | Son Güncelleme

Zeytinburnu’nda iki motosikletli yolda tartıştığı bir otomobil sürücüsüne kurşun yağdırdı.

Zeytinburnu’nda iki motosikletli yolda tartıştığı bir otomobil sürücüsüne kurşun yağdırdı. Olayda yaralanan sürücü hastaneye kaldırılırken, motosikletteki 2 kişi kaçarak kayıplara karıştı.
Olay, akşam saatlerinde Zeytinburnu Ekrem Kurt Bulvarı üzerinde yaşandı. İddiaya göre, Ekrem Kurt Bulvarı üzerinde ilerleyen motosikletliyle bir otomobil sürücüsü arasında henüz bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı. Ağız dalaşıyla devam eden tartışma sonrasında motosiklette bulunan iki kişi arasında tartışma çıktı. Motosiklette bulunan diğer kişi yanında bulunan silahı çıkartarak otomobili kurşun yağmuruna tuttu. Neye uğradığını şaşıran otomobil sürücüsü ani fren yaparken, bacağından yaralandı. Motosiklet sürücüsü ve yanındaki kaçarak kayıplara karışırken, trafikteki diğer sürücüler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen polis ekipler cadde üzerinde önlem alarak trafiğin akışını sağlarken, sağlık ekipleri ise yaralı sürücüye müdahalede bulundu. Yapılan müdahalenin ardından yaralı sürücü en yakın hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, polis ekipleri kaçan motosiklet sürücüsünü yakalamak için çalışma başlattı.

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