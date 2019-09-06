HABER

Motosikletli jandarma, kazada şehit oldu

YAŞAM HABERLERİ  | 06.09.2019 15:07 | Son Güncelleme

İstanbul Havalimanı yolunda motorlu jandarma trafik timinde görevli Ali Cenk Yenier, tıra arkadan çarparak şehit oldu.Kaza, öğle saatlerinde Kemerburgaz Makyol köprüsü mevkiinde yaşandı.

Motosikletli jandarma, kazada şehit oldu

İstanbul Havalimanı yolunda motorlu jandarma trafik timinde görevli Ali Cenk Yenier, tıra arkadan çarparak şehit oldu.
Kaza, öğle saatlerinde Kemerburgaz Makyol köprüsü mevkiinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Motorize Jandarma Trafik timinde görev yapan Uzman Jandarma Ali Cenk Yenier, seyir halindeyken önündeki tıra çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan jandarmayı gören çevredeki vatandaşlar durumu polis, jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralı Uzman Jandarma Yenier’i Arnavutköy Devlet Hastanesine kaldırdı. Yenier, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Kazayı duyan Ali Cenk Yenier’in arkadaşları da hastaneye koştu.
Şehit jandarmanın yarın son yolculuğuna uğurlanacağı öğrenildi.

İstanbul'un göbeğinde görme engelli kız dehşeti yaşadı! Kanlar içerisinde yerde kaldıİstanbul'un göbeğinde görme engelli kız dehşeti yaşadı! Kanlar içerisinde yerde kaldı
Zimmetle suçlanan eski icra müdürü: Eğer, tahliye olursam zararı gidereceğimZimmetle suçlanan eski icra müdürü: Eğer, tahliye olursam zararı gidereceğim
Diyarbakır'da ailelerin, HDP önündeki eylemi sürüyor (2)Diyarbakır'da ailelerin, HDP önündeki eylemi sürüyor (2)
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Soylu'dan Yenikapı'da sergilenen araçlarla ilgili açıklama

Soylu'dan Yenikapı'da sergilenen araçlarla ilgili açıklama

İBB Sözcüsü Murat Ongun'dan araç ihalesi açıklaması

İBB Sözcüsü Murat Ongun'dan araç ihalesi açıklaması

Afili Aşk dizisinde sosyal medyaya damga vuran sahne

Afili Aşk dizisinde sosyal medyaya damga vuran sahne

Makyajsız ve bikinili Hadise

Makyajsız ve bikinili Hadise

Erdoğan 'kapıları açarız' demişti! İlk yanıt geldi

Erdoğan 'kapıları açarız' demişti! İlk yanıt geldi

Tatvan Belediyesi'nden elektrik şirketine misilleme!

Tatvan Belediyesi'nden elektrik şirketine misilleme!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Antalya'da iğrenç olay! Telefondaki mesajlarda ortaya çıktı

Antalya'da iğrenç olay! Telefondaki mesajlarda ortaya çıktı

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Kurt yavrusuna yaptığı işkenceyi paylaştı

Kurt yavrusuna yaptığı işkenceyi paylaştı

Damat dehşeti: 3 kişi hayatını kaybetti

Damat dehşeti: 3 kişi hayatını kaybetti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Muş'ta zehirlenme şüphesi: 1 çocuk öldü, anne ve 3 çocuk tedavi altında

Zehirlenme şüphesi! 1 çocuk öldü, anne ve 3 çocuk tedavi altında

12 yaşındaki kızına içki içirildiğini öne süren baba, kızının velayetini aldı

İçki içirilen kızının velayetini aldı

Sıva yaparken 3 metre yükseklikten düşen 2 işçi hayatını kaybetti

Biri 19 diğeri 27 yaşındaydı! Acı detay

Kocasını uyurken keserle öldürdü

Kocasını uyurken keserle öldürdü

Restoranın oyun parkında korkunç ölüm! Helikopterde elektrik çarptı...

5 yaşındaki kız çocuğunun korkunç ölümü...

Kız çocuğuna taciz iddiası mahalleyi karıştırdı

Kız çocuğuna taciz iddiası mahalleyi karıştırdı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.