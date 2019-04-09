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Motosikletli kadın beton mikseriyle arabanın arasına sıkıştı! Feci ölüm kamerada

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.04.2019 07:27 | Son Güncelleme

Muğla’nın Bodrum ilçesinde, beton mikseri ile yolun sağına park eten otomobil arasında sıkışan kadın motosiklet sürücüsü Meral Bacınoğlu (40), feci şekilde can verdi. Kaza, bölgede bulunan işyerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.

Motosikletli kadın beton mikseriyle arabanın arasına sıkıştı! Feci ölüm kamerada

Kaza, Saat 17.30 sıralarında Yokuşbaşı Mahallesi Kıbrıs Şehitleri Caddesi üzerinde meydana geldi. Meral Bacınoğlu, cadde üzerinde bulunan marketten alışveriş yaptıktan sonra 48 VU 317 plakalı motosikleti ile hareket etti. Bacınoğlu otoparktan çıktığı sırada, arkasından gelen G.Ç. yönetimindeki 48 U 2805 plakalı plakalı beton mikseri ile cadde üzerinde hatalı park yaptığı iddia edilen otomobilin arasında kaldı.

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Önce beton mikserine daha sonra da hatalı park yapan araca çarpan Bacınoğlu, dengesini kaybetti. Bacınoğlu, beton mikserinin altında kaldı. Kazayı görenler, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, kafasında kask olan Meral Bacınoğlu'nun yaşamını yitirdiğini belirledi. Bacınoğlu’nın cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından Bodrum Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlatırken, beton mikserinin şoförü G.Ç. ise gözaltına alındı.

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KAZA ANI SANİYE SANİYE GÜVENLİK KAMERASINDA

Kaza anı ise saniye saniye bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, alışveriş sonrası kaskını takan Bacınoğlu motosikletine bindikten sonra hareket ediyor. Bacınoğlu caddeye çıktığı sırada, arkasından gelen beton mikseri ile yol üzerinde hatalı park ettiği iddia edilen otomobilin arasında kalıyor. Önce beton mikserine daha sonrada otomobile çarpan Bacınoğlu, dengesini kaybederek devriliyor. Bacınoğlu beton mikserinin altında kalıyor.

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DHA

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Muğla bodrum Kaza

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