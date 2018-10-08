Motosikletli kapkaç kameraya yansıdı

Hindistan'da motosikletle seyreden bir hırsız, yolda yürüyen kadının çantasını çaldı. Yolun karşısına geçmek isteyen kadın tam o sırada yanına yaklaşan motosikletin üzerindeki adamın kolundaki çantası çekmesiyle neye uğradığını şaşırdı. Olay sonrasında kadın şikayette bulunurken yaşanan o anlar kameraya yansıdı.

