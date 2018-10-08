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Motosikletli kapkaç kameraya yansıdı

İLGİNÇ HABERLER  | 08.10.2018 08:37 | Son Güncelleme

Hindistan'da kadın yolda yürürken yaşanan motosikletli kapkaç kameraya yansıdı.

Hindistan'da motosikletle seyreden bir hırsız, yolda yürüyen kadının çantasını çaldı. Yolun karşısına geçmek isteyen kadın tam o sırada yanına yaklaşan motosikletin üzerindeki adamın kolundaki çantası çekmesiyle neye uğradığını şaşırdı. Olay sonrasında kadın şikayette bulunurken yaşanan o anlar kameraya yansıdı.

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Anahtar Kelimeler:
Hindistan kapkaç Motosiklet

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