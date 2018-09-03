Motosikletli kapkaç şüphelileri tutuklandı

GAZİANTEP, (DHA) - GAZİANTEP'te, son bir hafta içerisinde motosikletle 4 kapkaç olayına karıştığı saptanan ve kimlikleri güvenlik kamerasından belirlenerek yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.
Asayiş Şube Müdürlüğü, Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, kentte son bir hafta içerisinde meydana gelen 4 kapkaç olayıyla ilgili çalışma başlattı. Mağdurların şikayetlerinin ardından harekete geçen polis ekipleri, olayların meydana geldiği bölgedeki mobese ve güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Yapılan inceleme sonunda motosikletle yanlarına yaklaştıkları 4 kişinin çanta ve telefonlarını çalan kişilerin E.K. ve yaşı 18'den küçük olan T.D. olduğu belirlendi. Kimliği belirlenen 2 şüpheli daha sonra adreslerinde çaldıkları bir cep telefonuyla yakalandı. Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.K. ve T.D., çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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