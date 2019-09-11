Motosikletli kapkaç şüphelileri yakalandı

Mustafa KANLI- Kadir GÜNEŞ/GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP'te motosikletle kapkaç yapan 2 kişi, polis tarafından gözaltına alındı. Kapkaç anı ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Bürosu ekipleri kentte meydana gelen kapkaç olaylarına yönelik çalışma başlattı. Farklı mahallelerde 6 kişinin cep telefonu ve çantasını kapkaç yaparak alan şüphelileri çevredeki güvenlik kameralarından tespit eden ekipler, düzenledikleri operasyon ile A.A. ve Ş.M.A.'yı gözaltına aldı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda ele geçirilen çantalar sahiplerine teslim edildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan A.A. ve Ş.M.A. ise adliyeye sevk edildi.

KAPKAÇ ANI KAMERAYA YANSIDI

Kap kaç anları ise çevredeki güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Görüntülerde motosikletteki A.A. ve Ş.M.A.'nın yolda yürüyen bir kişinin çantasını ve başka bir kişinin ise telefonunu alma anı yer aldı.

