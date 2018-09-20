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Motosikletli kapkaççılar, görüşme yapan kişinin telefonunu çaldı

YAŞAM HABERLERİ  | 20.09.2018 15:31 | Son Güncelleme

GAZİANTEP'te, bir kişinin kaldırımda otururken görüşme yaptığı cep telefonunu yankesicilik yöntemiyle çalan 3 kişi, kimlikleri güvenlik kamerası görüntülerinden belirlenip yakalandı.

Motosikletli kapkaççılar, görüşme yapan kişinin telefonunu çaldı

GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP'te, bir kişinin kaldırımda otururken görüşme yaptığı cep telefonunu yankesicilik yöntemiyle çalan 3 kişi, kimlikleri güvenlik kamerası görüntülerinden belirlenip yakalandı. Hırsızlık anı ise kameraya yansıdı.
Olay, geçen 13 Eylül'de kent merkezinde meydana geldi. Kaldırım üzerinde oturarak telefonla görüşme yapan kişinin yanına üzerinde 2 kişinin bulunduğu motosiklet yaklaştı. Motosikletin arka bölümünde oturan kişi, görüşme yapan kişinin elindeki cep telefonunu aldı. Motosiklet hızla uzaklaşırken, vatandaşın ihbarıyla Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri çalışma yaptı. Olay yeri çevresindeki güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen polis, şüphelilerin O.Ü., İ.İ. ve C.S. olduğunu belirledi. Ekipler, kimlikleri belirlenen 3 kişiyi, dün evlerine düzenlenen operasyonla gözaltına aldı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürerken, hırsızlık anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, görüşme yapan kişinin elindeki telefonun yanına yaklaşan motosikletteki kişi tarafından alındığı ve aracın hızla uzaklaştığı görülüyor.

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Motosikletli kapkaççılar, görüşme yapan kişinin telefonunu çaldıMotosikletli kapkaççılar, görüşme yapan kişinin telefonunu çaldıMotosikletli kapkaççılar, görüşme yapan kişinin telefonunu çaldı

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