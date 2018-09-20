HABER

Motosikletli kapkaççılar, görüşme yapan kişinin telefonunu çaldı

YAŞAM HABERLERİ  | 20.09.2018 17:16 | Son Güncelleme

GAZİANTEP'te, bir kişinin kaldırımda otururken görüşme yaptığı cep telefonunu yankesicilik yöntemiyle çalan 3 kişi, kimlikleri güvenlik kamerası görüntülerinden belirlenip yakalandı.

GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP'te, bir kişinin kaldırımda otururken görüşme yaptığı cep telefonunu yankesicilik yöntemiyle çalan 3 kişi, kimlikleri güvenlik kamerası görüntülerinden belirlenip yakalandı. Hırsızlık anı ise kameraya yansıdı. Olay, geçen 13 Eylül'de kent merkezinde meydana geldi. Kaldırım üzerinde oturarak telefonla görüşme yapan kişinin yanına üzerinde 2 kişinin bulunduğu motosiklet yaklaştı. Motosikletin arka bölümünde oturan kişi, görüşme yapan kişinin elindeki cep telefonunu aldı. Motosiklet hızla uzaklaşırken, vatandaşın ihbarıyla Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri çalışma yaptı. Olay yeri çevresindeki güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen polis, şüphelilerin O.Ü., İ.İ. ve C.S. olduğunu belirledi. Ekipler, kimlikleri belirlenen 3 kişiyi, dün evlerine düzenlenen operasyonla gözaltına aldı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürerken, hırsızlık anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, görüşme yapan kişinin elindeki telefonun yanına yaklaşan motosikletteki kişi tarafından alındığı ve aracın hızla uzaklaştığı görülüyor.

PARTNERAyasofya'nın gizemleri ortaya çıkıyor!Ayasofya'nın gizemleri ortaya çıkıyor!
Polisin uyarısıyla 90 bin lirasını dolandırıcılardan kurtardıPolisin uyarısıyla 90 bin lirasını dolandırıcılardan kurtardı
Hurdaların altında kalan işçi can verdiHurdaların altında kalan işçi can verdi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Onur Ünlü'den tepki çeken paylaşım! Hazar Ergüçlü'ye davranışı tartışma yarattı

Onur Ünlü'den tepki çeken paylaşım! Hazar Ergüçlü'ye davranışı tartışma yarattı

This Is Us dizisinin bu görüntüleri ilk kez ortaya çıktı

This Is Us dizisinin bu görüntüleri ilk kez ortaya çıktı

Serdar Turgut'tan olay iddia: Birileri 'Erdoğan iyi iş yaptı' denilmesine tahammül edemiyor ve sosyal medyada blok koyduruyor

Serdar Turgut'tan olay iddia: Birileri 'Erdoğan iyi iş yaptı' denilmesine tahammül edemiyor ve sosyal medyada blok koyduruyor

Devlet Bahçeli'den Erdoğan'a 'hediye uçak' tepkisi

Devlet Bahçeli'den Erdoğan'a 'hediye uçak' tepkisi

Karısının yeğeniyle yasak aşk yaşadığını canlı yayında açıkladı!

Karısının yeğeniyle yasak aşk yaşadığını canlı yayında açıkladı!

Örümceklerin seks partisi sahil şeridini bu hale getirdi

Örümceklerin seks partisi sahil şeridini bu hale getirdi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Konya'da koyun ile koç evlendi! Nikah şahidi Pascal Nouma oldu

Konya'da koyun ile koç evlendi! Nikah şahidi Pascal Nouma oldu

İnsanlar korkudan yanına dahi yaklaşamıyordu! Sonuca akrabaları bile şaşıp kaldı

İnsanlar korkudan yanına dahi yaklaşamıyordu! Sonuca akrabaları bile şaşıp kaldı

Sahte çocuk doktoru iddiası sosyal medyayı salladı! Gözaltına alındı...

Sahte çocuk doktoru iddiası sosyal medyayı salladı! Gözaltına alındı...

Natalia Vodianova cinselliği anlatmak için Türkiye'ye geliyor

Natalia Vodianova cinselliği anlatmak için Türkiye'ye geliyor

Bel ağrıları artınca şifacıya gitti... Resmen kabusu yaşadı!

Bel ağrıları artınca şifacıya gitti... Resmen kabusu yaşadı!

Kayseri'den 10 milyon yıllık fil fosili çıktı!

Kayseri'den 10 milyon yıllık fil fosili çıktı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.