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Motosikletli kapkaççılar güvenlik kamerasında

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.10.2020 13:26 | Son Güncelleme

Gaziantep’te motosikletli kapkaççılar, yol ortasında cep telefonuna gelen mesajı okuyan vatandaşın elinden telefonunu alarak kaçtı.Olay, Şahinbey ilçesi Tekstilkent Mahallesi’nde meydana geldi.

Gaziantep’te motosikletli kapkaççılar, yol ortasında cep telefonuna gelen mesajı okuyan vatandaşın elinden telefonunu alarak kaçtı.
Olay, Şahinbey ilçesi Tekstilkent Mahallesi’nde meydana geldi. Yol kenarında cep telefonuna gelen mesajı okuyan bir vatandaşın dalgınlığından faydalanan iki kapkaççı, motosikletle yaklaştıkları vatandaşın elindeki cep telefonunu alarak kaçtı. Bu anlar ise güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedildi.
Olayın şoku ile bir süre ne yapacağını şaşıran vatandaş daha sonra çevredekilerden yardım isteyerek polise ihbarda bulundu. Kısa sürede olayın yaşandığı yere gelen asayiş ekipleri çevrede ve güvenlik kameralarında yaptığı inceleme sonucu şüphelilerin kimliğin belirledi. Polis tarafından gözaltına alınan iki şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden biri tutuklanırken diğer ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

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