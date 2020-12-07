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  4. Motosikletli kapkaççılar yakayı ele verdi

Motosikletli kapkaççılar yakayı ele verdi

07.12.2020 13:56 | Son Güncelleme:
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Beylikdüzü’nde motosikletleriyle kapkaç ve hırsızlık olaylarına karışan şahıslar polis ekiplerinin çalışması sonucu yakalandı.

Beylikdüzü’nde motosikletleriyle kapkaç ve hırsızlık olaylarına karışan şahıslar polis ekiplerinin çalışması sonucu yakalandı. Yaşanan son hırsızlık olayı ise güvenlik kamerasına yansıdı.
Beylikdüzü’nde motosiklet ile kapkaç yaparak farklı kişilerden 5 adet cep telefonunun çalınması, bir deponun kilidinin kırılarak içeride bulunan matkap ve bisikletin çalınması ile bir otomobilin camının kırılarak içinde bulunan kargo paketinin çalınması üzerine polis ekipleri harekete geçti. Hırsızlık olaylarının gerçekleştirildiği çevrede kamera görüntülerini inceleyen ekipler şahısları tespit ederek, yakalama çalışması başlattı.
Gökalp Mustafa M., Yalçın A., Ömer A. ve çalıntı bisikleti satın aldığı belirlenen Ahmet Ö. yakalanarak gözaltına alındı. Adli makamlara sevk edilen şüpheliler Gökalp Mustafa M., Yalçın A. ve Ömer A., tutuklanarak cezaevine konuldu. Şüphelilerin kapkaç ve hırsızlık anları kameralara yansıdı.

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