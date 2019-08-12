Motosikletli kasksız gençler valiye yakalandı

“Ceza kesmekten hoşlanmıyoruz”

Uygulamalar sırasında motosiklet üzerinde bulunan kasksız 2 genç Vali Yıldırım’a yakalandı. Vali Yıldırım, gençlere kask takma konusunda uyarılarda bulunarak, “Kaskı neden takıyoruz. Sizin kask takıp takmamanız bir hiçbir fayda ya da zarar temin etmez. Ama size çok önemli bir şey. En ufak kazada çok ciddi bir şey olmasa bile insan düştüğünde kafasını çarpabiliyor. O yüzden kask takmanız lazım. Bu sizlerin güvenliği içindir. Yarınlar, Türkiye’miz olarak sizlerden çok şey bekliyor. Bizi bundan mahrum etmeyin. Sevdiklerinizi bundan mahrum etmeyin. Daha nice bayramlar görmek için motosikletinizi kaskla sürün. Bunlar hepsi sizin için yoksa polis görsün görmesin değil. Biz ceza kesmekten hoşlanmıyoruz. Bu tamamen sizin güvenliğiniz için” dedi.

Uygulamada sürücü ve yolculara şeker ve kolonya ikram edildi.

