Motosikletli kişi, 10 yaşındaki çocuk tarafından vuruldu iddiası (2)

HAYATINI KAYBETTİ

10 yaşındaki M.F.K.'nın pompalı tüfeği ile açtığı ateş sonucu yaralanan Ali Genç, ameliyata alındığı hastanede doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Genç'in cenazesi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

