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Motosikletli kişi, 10 yaşındaki çocuk tarafından vuruldu iddiası (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 21.09.2018 00:50 | Son Güncelleme

HAYATINI KAYBETTİ 10 yaşındaki M.F.K.'nın pompalı tüfeği ile açtığı ateş sonucu yaralanan Ali Genç, ameliyata alındığı hastanede doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

HAYATINI KAYBETTİ
10 yaşındaki M.F.K.'nın pompalı tüfeği ile açtığı ateş sonucu yaralanan Ali Genç, ameliyata alındığı hastanede doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Genç'in cenazesi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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