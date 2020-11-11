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Motosikletli kişilerin silahlı saldırısına uğrayan 2 kişi yaralandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.11.2020 02:26 | Son Güncelleme

Adana’da motosiklet üzerinde bulunan kimliği belirlenemeyen kişilerin düzenlediği silahlı saldırı sonucunda 1’i ağır 2 kişi yaralandı.Olay, Seyhan ilçesine bağlı Dağlıoğlu Mahallesi 14018 sokakta meydana geldi.

Adana’da motosiklet üzerinde bulunan kimliği belirlenemeyen kişilerin düzenlediği silahlı saldırı sonucunda 1’i ağır 2 kişi yaralandı.
Olay, Seyhan ilçesine bağlı Dağlıoğlu Mahallesi 14018 sokakta meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Doğan Y. ve Cemil Y. sokakta oturdukları sırada motosikletli kişilerin tabancalı saldırısına uğradı. Olayı gerçekleştiren şüpheliler hızla kaçarak izini kaybettirdi. Çevredeki vatandaşlar durumu polise bildirdi. Olay yerine terörle mücadele, özel harekat ve asayiş polisleri gelerek yoğun güvenlik önlemi aldı.
Yaralanan Doğan Y. ve Cemil Y. yakınları tarafından özel bir hastaneye kaldırdı. Özel hastanede yapılan müdahalenin ardından yaralılar Adana Şehir Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan Doğan Y.’nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Olay yeri inceleme polisler yaptığı delil çalışmasında 20’in üzerinde boş kovan buldu. Kovanlar detaylı incelemek üzere emniyete götürüldü.
Kaçan şüphelilerin yakalama çalışmaları devam ediyor.

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