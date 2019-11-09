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Motosikletli kurye yaralandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.11.2019 13:13 | Son Güncelleme

Bursa’nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada motosikletli kurye yaralandı.

Motosikletli kurye yaralandı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada motosikletli kurye yaralandı. Vicdansız sürücü yaralı motosiklet sürücüsünü kaza yerinde bırakıp kaçtı.
Olay Orhaniye Mahallesi Ankara Caddesi üzerinde meydana geldi. Ankara Caddesi üzerinde avarlar kavşağı istikametine seyir halinde olan Mehmet Girgin (21) idaresindeki 16 KMG 88 motosiklet ile henüz sürücüsü ve plakası belirlenemeyen bir kamyonet Ankara Caddesi üzerinde seyir halindeyken motosiklet sürücüsü Mehmet Girgin Gazi Magosa Caddesi’ne dönmek isterken arkasından gelen kamyonetle ile çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle Motosiklet ile yere düşen motorlu kurye yaralandı. Motosiklet sürücüsünü fark edemeyen kamyonet sürücüsü ise olay yerinden Avarlar Kavşağı istikametine durmadan devam etti. Yere düşen talihsiz motosiklet sürücüsüne çevredeki vatandaşlar yardım ederek 112 Acil Servis ekiplerine haber verdi ihbar üzerine olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri yaralanan motosiklet sürücüsü ne ilk müdahaleyi olay yerinde yaparak İnegöl Devlet Hastanesi acil servisine kaldırdı burada tedavi altına alınan motorlu kurye nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi emniyet ekipleri kaza ile alakalı soruşturma başlattı

Motosikletli kurye yaralandı

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