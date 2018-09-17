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Motosikletli kuryeleri gasp eden grubun firarisi Tekirdağ'da yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.09.2018 11:22 | Son Güncelleme

Motosikletli kuryeleri gasp eden grubun firarisi Tekirdağ'da yakalandı

TEKİRDAĞ (AA) - Para taşıyan motosikletli iki kuryeye otomobilleriyle çarparak devirip, kuryelerden birinin üzerine sarılı 650 bin liranın gasp edildiği olaya karıştığı iddiasıyla aranan kişi, Kapaklı ilçesinde gözaltına alındı.

Olayın firarisi olarak aranan İ.E, teknik ve fiziki takip sonrası Karaağaç Mahallesi'nde babasını ziyaretinde jandarma tarafından gözaltına alındı.

İ.E, İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

- Olay

20 Nisan'da Kapalıçarşı'daki döviz bürosundan aldıkları parayı Kuyumcukent'e götüren kuryeler H.Ç. ve H.Y'nin kullandığı motosiklete Zeytinburnu D-100 Karayolu'nda bir otomobil çarpmıştı.

Otomobildekiler, kaza bahanesiyle durdukları kuryelerin üzerinde bulunan paraları almaya çalışmış, direnen kuryelerden H.Ç'yi zorla otomobile bindiren şüpheliler, olay yerinden uzaklaşmıştı.

Şüphelilerin alıkoyarak darbettiği ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü girişinde bıraktığı kurye H.Ç, taksiye binerek Metin Sabancı Baltalimanı Kemik Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gidip durumu hastane polisine anlatmış, bunun üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği olaya ilişkin çalışma başlatmıştı.

Vatandaşın cep telefonuna kaydettiği görüntüleri inceleyen ekipler, şüphelilerin kullandığı otomobilin plakasını tespit etmişti.

Aracın kiralık olduğunu belirleyen ekipler, Beykoz ve Büyükçekmece'de düzenlenen operasyonla 5 şüpheliyi yakalamıştı. Gözaltına alınan şüphelilerden birinin Kapalıçarşı'da çalıştığı, kuryelerin yüklü miktarda para taşıdığını bildiği belirtilmişti.

Kuryeler tarafından emniyette teşhis edilen şüpheliler E.E. (24), G.G. (24), H.A. (37), T.U. (36) ve M.P (37) gözaltına alınmıştı. Bir kişi de firari olarak aranıyordu.

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